استبعاد ثلاثي منتخب الشباب للإصابة.. واعتذار صلاح باشا والثنائي المحترف عن الانضمام للمعسكر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

قرر محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب استبعاد ثلاثة لاعبين من المعسكر المقبل بسبب الإصابة.

واسبتعد كل من عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن بسبب تعرضهم للإصابة.

وتلقى منتخب الشباب اعتذارا من مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ وصلاح باشا لاعب أودينيزي عن الانضمام للمعسكر لارتباطهم بمباريات رسمية.

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كما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج عن الحضور بسبب تعرضه للإصابة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 قد استقر على خوض مواجهتين وديتين في المعسكر المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباريات ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.

وأرسل الاتحاد المصري خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب عبد الرحمن رشدان يوسف حسن صلاح باشا ماجد هاني - الزمالك
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