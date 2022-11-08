إيتو: الكاميرون ستحقق كأس العالم على حساب المغرب

يتوقع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 على حساب المغرب.

وقال إيتو في تصريحات لصحيفة OUEST الفرنسية: "إفريقيا دائما ما كان لديها لخوض بطولات كأس العالم بشكل رائع ولكننا لم نظهر أفضل وجه لنا حتى الآن".

وتابع "على مدار السنين اكتسبت الفرق الإفريقية المزيد والمزيد من الخبرة واعتقد أنهم مستعين ليس فقط للمشاركة في كأس العالم ولكن أيضا للتتويج باللقب".

وأضاف "منتخب الكاميرون سيفوز بكأس العالم 2022 على حساب المغرب في المباراة النهائية".

وكان الإنجاز الأبرز في تاريخ المنتخبات الإفريقية هو وصول غانا لربع نهائي كأس العالم 2010 والسنغال لنفس الدور في 2002.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة بجانب كل من البرازيل وسويسرا وصربيا.

بينما سيلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.