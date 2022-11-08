خالد صبحي: لا يهمني كيف انضممت لـ منتخب مصر.. سأستغل الفرصة

شدد خالد صبحي، مدافع الاتحاد السكندري على أنه لا يلقِ بالا بخصوص كيفية الانضمام إلى منتخب مصر بل سيعمل جاهدا على إثبات نفسه.

واستُدعي خالد صبحي لمعسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر الجاري بدلا من ياسر إبراهيم الذي أعلن الأهلي تعذر انضمامه بسبب الإجهاد.

قال خالد صبحي في تصريحات على راديو النيل: "تلقيت الأنباء صباحا من محمد مصيلحي (رئيس نادي الاتحاد السكندري) ومدير المنتخب، لم أكن على علم بالإصابات، أخر ما كنت أعرفه القائمة وهنأت زملائي في الفريق مروان عطية ومحمود علاء وشعرت بالحزن لعدم تواجدي فيها".

وتابع "هل كنت أتخيل أن يتم استدعائي؟ لا، لكن ثقتي كانت كبيرة، لقد بذلت مجهودا كبيرا الفترة الماضية، ومنذ انضمامي للاتحاد أحاول بجهد وهدفي الوصول لمنتخب مصر".

وتابع "لا يهمني كيف انضممت أو أنني كنت بديلا، سأستغل الفرصة وأجتهد حتى أثبت أنني أستحق التواجد مع منتخب مصر".

وشارك صبحي أول ثلاثة مباريات للاتحاد في الدوري وأسهم في تحقيق الفوز لثلاثة انتصارات متتالية واحتلال المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

وخرج الاتحاد السكندري بشباك نظفية في مباراتين وسكنت شباكه هدفا واحد منذ بداية الدوري، تمكن صبحي من تسجيل هدفا في فوز الاتحاد على طلائع الجيش.

صاحب الـ 27 عاما انضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة خلال مسيرته.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر شهر نوفمبر أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ويقسم المعسكر إلى فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.