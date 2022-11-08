الاستدعاء الأول.. انضمام خالد صبحي لمعسكر منتخب مصر بدلا من ياسر إبراهيم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - خالد صبحي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ضم خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لمعسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر الجاري بدلا من ياسر إبراهيم.

خالد صبحي

النادي : الاتحاد السكندري

مصر
الاتحاد السكندري

وأشار الاتحاد إلى أن ياسر إبراهيم قد تعذر انضمامه للمعكسر بعد شعوره ببعض الإجهاد مما أدى لاسبتعاده من القائمة.

وانضم صبحي للاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

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وشارك صبحي أول ثلاثة مباريات للاتحاد في الدوري وأسهم في تحقيق الفوز لثلاثة انتصارات متتالية واحتلال المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

وخرج الاتحاد السكندري بشباك نظفية في مباراتين وسكنت شباكه هدفا واحد منذ بداية الدوري، تمكن صبحي من تسجيل هدفا في فوز الاتحاد على طلائع الجيش.

صاحب الـ 27 عاما انضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة خلال مسيرته.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر شهر نوفمبر أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ويقسم المعسكر إلى فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.

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