مؤتمر جوارديولا - عن عودة كالفين فيليبس.. ومواجهة لايبزيج

عاد كالفين فيليس لاعب مانشستر سيتي إلى الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها منذ سبتمبر الماضي.

وخضع فيليبس لعملية جراحية وكانت آخر مباراة شارك فيها مع السيتي أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة: "سيكون فيليبس متواجدا مع الفريق، لكن كايل ووكر خارج القائمة".

وأضاف "القرعة أمام لايبزيج؟ نحن نعاني كثيرا، نسجل كثيرا لكن نستقبل كثيرا، سنرى ما سيحدث عندما نصل إلى فبراير".

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر سيتي ولايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتابع "أنا أحترم ما يفعلوه في كرة القدم الألمانية، فريق شاب ولديهم فلسفة جيدة، نحن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وأردف "إذا سألتني عن أي فريق ستكون المواجهة قوية، علينا أن ننظر بعد كأس العالم وسنرى ما سنشعر في هذه اللحظة".

وأتم "إذا كانت المباراة الأسبوع المقبل كنت سأقول لك ماذا هو شعوري تجاه المباراة لكنها في فبراير، يمكن أن تحدث أشياءً كثيرة".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة غدا الأربعاء في العاشرة مساء.