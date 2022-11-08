الأهلي يعلن تعذر انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

ياسر إبراهيم منتخب مصر الأهلي روي فيتوريا
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