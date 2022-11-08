وفاة لاعب كرة يد أردني داخل الملعب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

عادل عطاري

توفي عادل بكر عطاري لاعب كرة اليد بفريق كطرنجة الأردني داخل إثر أزمة قلبية حادة صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 36 عاما.

اللاعب كان يشارك مع فريقه في مباراة ضد نادي السلط في كأس الأردن ولكنه سقط من تلقاء نفسه على الأرض ليصاب بالأزمة القلبية.

وقال الاتحاد الأردني لكرة اليد في بيان رسمي أن الأجهزة الطبية والدفاع المدني قد توجهت مباشرة للاعب لحظة تعرضه للأزمة القلبية في منتصف الشوطالثاني لإسعافه قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الصالة.

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وأشار الاتحاد إلى أن وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد والأعضاء قد حضروا إلى المستشفى لمتابعة حالة اللاعب الذي توفي بداخلها.

وقرر الاتحاد تأجيل مباراتي اليوم الثلاثاء في كأس الأردن حدادا على روح اللاعب.

عادل عطاري كرة يد الأدرن
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