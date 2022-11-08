اختبر معلوماتك عن كأس العالم (4)

هل تتذكر جيدا تاريخ البطولة الرياضية الأكبر على وجه الأرض؟ حسنا فلتشارك في اختبار FilGoal.com.

أمامك عدة أسئلة عن تاريخ المونديال، أرنا إجاباتك.

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