في يوم واحد.. بنزيمة الذهبي يحصد جائزتين جديدتين

حصد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد جائزيتين في يوم واحد على خلفية أرقامه المذهله التي حققها رفقة الفريق الإسباني الفترة الماضية.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحاز بنزيمة على جائزة "جولدن بوي" المقدمة من صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أفضل لاعب في الموسم.

وتسلّم المهاجم الفرنسي جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني في النسخة الأولى من جوائز الاتحاد الإسباني للاعبي كرة القدم (AFE) المستحدثة.

وكان بنزيمة قد حصد مؤخرا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وجاءت جوائز توتو سبورت كالآتي:

جائزة جولدن بوي - الفتى الذهبي: جافي (برشلونة)

جائزة جولدن بوي - أفضل لاعب شاب إيطالي: فابيو ميريتي (يوفنتوس)

جائزة أفضل لاعب: كريم بنزيما (ريال مدريد)

جائزة أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس (برشلونة)

جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي: فلورينتينو بيريز (ريال مدريد)

جائزة أفضل وكيل أعمال للاعب أوروبي: رفائيلا بيمينتا (أبرزهم بول بوجبا)

جائزة أفضل مدير رياضي لنادي أوروبي: باولو مالديني (ميلان)

جائزة أفضل مدرب: كارلو أنشيلوتي ( ريال مدريد)، وجوزيه مورينيو (روما)