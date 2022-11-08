في يوم واحد.. بنزيمة الذهبي يحصد جائزتين جديدتين

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

حصد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد جائزيتين في يوم واحد على خلفية أرقامه المذهله التي حققها رفقة الفريق الإسباني الفترة الماضية.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحاز بنزيمة على جائزة "جولدن بوي" المقدمة من صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أفضل لاعب في الموسم.

وتسلّم المهاجم الفرنسي جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني في النسخة الأولى من جوائز الاتحاد الإسباني للاعبي كرة القدم (AFE) المستحدثة.

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وكان بنزيمة قد حصد مؤخرا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وجاءت جوائز توتو سبورت كالآتي:

جائزة جولدن بوي - الفتى الذهبي: جافي (برشلونة)

جائزة جولدن بوي - أفضل لاعب شاب إيطالي: فابيو ميريتي (يوفنتوس)

جائزة أفضل لاعب: كريم بنزيما (ريال مدريد)

جائزة أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس (برشلونة)

جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي: فلورينتينو بيريز (ريال مدريد)

جائزة أفضل وكيل أعمال للاعب أوروبي: رفائيلا بيمينتا (أبرزهم بول بوجبا)

جائزة أفضل مدير رياضي لنادي أوروبي: باولو مالديني (ميلان)

جائزة أفضل مدرب: كارلو أنشيلوتي ( ريال مدريد)، وجوزيه مورينيو (روما)

ريال مدريد بنزيمة
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