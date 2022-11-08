في يوم واحد.. بنزيمة الذهبي يحصد جائزتين جديدتين
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
حصد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد جائزيتين في يوم واحد على خلفية أرقامه المذهله التي حققها رفقة الفريق الإسباني الفترة الماضية.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وحاز بنزيمة على جائزة "جولدن بوي" المقدمة من صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أفضل لاعب في الموسم.
وتسلّم المهاجم الفرنسي جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني في النسخة الأولى من جوائز الاتحاد الإسباني للاعبي كرة القدم (AFE) المستحدثة.
🏆 @Benzema, best @LaLigaEN player in 2021/22 for the AFE.#RealMadrid | #RealFootball pic.twitter.com/eAG7kOGQQJ— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 8, 2022
وكان بنزيمة قد حصد مؤخرا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.
هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.
👑 @Benzema, European Golden Boy 2022 player of the year. ☝️#RealMadrid | #RealFootball pic.twitter.com/JmhqXOLpDB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 8, 2022
وجاءت جوائز توتو سبورت كالآتي:
جائزة جولدن بوي - الفتى الذهبي: جافي (برشلونة)
جائزة جولدن بوي - أفضل لاعب شاب إيطالي: فابيو ميريتي (يوفنتوس)
جائزة أفضل لاعب: كريم بنزيما (ريال مدريد)
جائزة أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس (برشلونة)
جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي: فلورينتينو بيريز (ريال مدريد)
جائزة أفضل وكيل أعمال للاعب أوروبي: رفائيلا بيمينتا (أبرزهم بول بوجبا)
جائزة أفضل مدير رياضي لنادي أوروبي: باولو مالديني (ميلان)
جائزة أفضل مدرب: كارلو أنشيلوتي ( ريال مدريد)، وجوزيه مورينيو (روما)