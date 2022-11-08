اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2018
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 13:32
كتب : محمود صلاح
نسخة عاد فيها منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب، إنها نسخة مونديال 2018.
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي شهدت ثالث مشاركة مصرية في المونديال، أرنا إجاباتك.
وشاركها مع أصدقائك.
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