اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2018

نسخة عاد فيها منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب، إنها نسخة مونديال 2018.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي شهدت ثالث مشاركة مصرية في المونديال، أرنا إجاباتك.

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