اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2018

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 13:32

كتب : محمود صلاح

مصر - السعودية

نسخة عاد فيها منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب، إنها نسخة مونديال 2018.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي شهدت ثالث مشاركة مصرية في المونديال، أرنا إجاباتك.

وشاركها مع أصدقائك.

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