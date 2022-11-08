قائمة المنتخب الأولمبي - ثنائي الأهلي والزمالك في القيادة لـ معسكر الاستعداد لتصفيات إفريقيا

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي قائمة الفريق للمعسكر استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وتحدد موعد المعسكر إذ يقام في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 من الشهر الجاري.

وتواجد ثنائي الأهلي مصطفى سعد وأحمد نبيل "كوكا" بالإضافة إلى ثنائي الزمالك حسام أشرف ومحمد حسام.

ويغيب أحمد سيد غريب لاعب الاتحاد السكندري عن القائمة بالإضافة إلى أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيزيلا البرتغالي.

🔴 روجيريو ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي للمعسكر الذي سيقام في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 من الشهر الجاري استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"#شجع_مصر pic.twitter.com/DehuftyMGY — EFA.eg (@EFA) November 8, 2022

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد مغربي - محمد طارق - ياسين السيد - أحمد عيد - محمد سمير.

الوسط: مصطفى سعد - محمد حسام - أحمد نبيل "كوكا" - عماد ميهوب - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - زياد كمال - محمد شحاتة - عربي بدر - محمود صابر.

الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف.

وتقام تصفيات إفريقيا في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.