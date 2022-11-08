نوير: دفاع بايرن سيكون مفتاح التفوق على سان جيرمان

علق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على المواجهة الصعبة التي تنتظر فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واعتلى بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الثالثة متفوقا على إنتر وبرشلونة بالعلامة الكاملة في دور مجموعات المسابقة، وأوقعته القرعة أمام سان جيرمان.

وقال نوير في تصريحات لقناة ناديه: "نحن نتطلع إلى دور الـ16 ونعلم أننا في مهمة صعبة".

وأضاف الدولي الألماني "لدينا تجارب جيدة وسيئة ضد باريس".

وتابع "سيكون أداؤنا الدفاعي مهما لأن لديهم خط هجوم مليء بالأسماء الكبيرة".

وواصل "إذا صمدنا بقوة واستخدمنا أسلحتنا الهجومية سيكون لدينا فرصة العبور لربع النهائي".

وشدد "نحن نتطلع إلى كلتا المباراتين. إنها مواجهة متكافئة. إحدى سمات دوري أبطال أوروبا هي إمكانية مواجهة خصوم كبار".

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره باريس سان جيرمان في 14 فبراير 2023 في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.

وتقابل فريقا بايرن وباريس في 11 مباراة، فاز الفريق البافاري في 6 مواجهات فيما فاز الفرنسي في 5 مباريات.