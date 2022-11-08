نوير: دفاع بايرن سيكون مفتاح التفوق على سان جيرمان

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 12:54

كتب : FilGoal

مبابي - نوير - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

علق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على المواجهة الصعبة التي تنتظر فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واعتلى بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الثالثة متفوقا على إنتر وبرشلونة بالعلامة الكاملة في دور مجموعات المسابقة، وأوقعته القرعة أمام سان جيرمان.

وقال نوير في تصريحات لقناة ناديه: "نحن نتطلع إلى دور الـ16 ونعلم أننا في مهمة صعبة".

أخبار متعلقة:
كندا تفقد حارسها في كأس العالم بلاتر: أخطأت في إسناد تنظيم كأس العالم لـ قطر كأس العالم - هيكتور كاسترو.. ذراعٌ يكفي لحمل الكأسِ سكاي: يونايتد يرغب في ضم مهاجم بايرن كبديل لـ رونالدو

وأضاف الدولي الألماني "لدينا تجارب جيدة وسيئة ضد باريس".

وتابع "سيكون أداؤنا الدفاعي مهما لأن لديهم خط هجوم مليء بالأسماء الكبيرة".

وواصل "إذا صمدنا بقوة واستخدمنا أسلحتنا الهجومية سيكون لدينا فرصة العبور لربع النهائي".

وشدد "نحن نتطلع إلى كلتا المباراتين. إنها مواجهة متكافئة. إحدى سمات دوري أبطال أوروبا هي إمكانية مواجهة خصوم كبار".

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره باريس سان جيرمان في 14 فبراير 2023 في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.

وتقابل فريقا بايرن وباريس في 11 مباراة، فاز الفريق البافاري في 6 مواجهات فيما فاز الفرنسي في 5 مباريات.

مانويل نوير باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ناجلسمان عن مواجهة باريس: أردنا مكافأة بعد مرحلة المجموعات الصعبة التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ بيولي: تاريخ ميلان أمام الإنجليز سلبي وعلينا تغيير ذلك مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد ليفربول والمزيد كلوب يعلق على اصطدام ليفربول بـ ريال مدريد صلاح أمام الإسبان.. أهداف قليلة وصدامات متكررة أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح في مواجهة متكررة.. ليفربول يواجه ريال مدريد في دور 16 دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
في يوم واحد.. بنزيمة الذهبي يحصد جائزتين جديتين 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2018 39 دقيقة | كويز في الجول
قائمة المنتخب الأولمبي - ثنائي الأهلي والزمالك في القيادة لـ معسكر الاستعداد لتصفيات إفريقيا 44 دقيقة | الكرة المصرية
بوجبا: رايولا لم يسمح لكلبه بتجديد العقد مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - انتظام سافيو والثنائي المصاب في التدريبات.. وراحة سلبية من كولر للفريق ساعة | الكرة المصرية
نوير: دفاع بايرن سيكون مفتاح التفوق على سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
كندا تفقد حارسها في كأس العالم ساعة | قطر 2022
بلاتر: أخطأت في إسناد تنظيم كأس العالم لـ قطر ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية