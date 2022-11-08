كندا تفقد حارسها في كأس العالم

سيغيب ماكسيم كريبو حارس كندا عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر، وتعود كندا للمشاركة بعد 36 عاما من الغياب.

وأفاد الاتحاد الكندي لكرة القدم في بيان "سيغيب حارس مرمى لوس أنجلوس إف سي عن منتخب كندا في كأس العالم بداعي الإصابة".

وأضاف البيان "تعرض كريبو لكسر في الساق في نهائي كأس الدوري الأمريكي هذا الأسبوع".

ومن المفترض أن يغيب الحارس الكندي عن الملاعب لعدة أشهر.

الحارس البالغ من العمر 28 عاما لعب 5 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022.

بشكل عام، لعب كريبو 15 مباراة دولية في مسيرته.

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة السادسة مع المغرب وبلجيكا وكرواتيا.

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