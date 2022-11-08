بلاتر: أخطأت في إسناد تنظيم كأس العالم لـ قطر

يرى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" السابق أنه أخطأ في قرار إسناد تنظيم كأس العالم 2022 لقطر.

وحصلت قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022 في شهر مارس من عام 2010.

وتنطلق البطولة يوم 20 نوفمبر المقبل.

وقال بلاتر عبر شبكة تاميديا السويسرية: "كأس العالم كبير جدا على قطر وقرار إسناد التنظيم إليها كان مخطئ وأنا مسؤول عن ذلك بصفتي رئيسا للفيفا في ذلك التوقيت".

وتابع "إسناد البطولة للولايات المتحدة الأمريكية في 2022 بعد روسيا في 2018 كان سيكون بادرة سلام بأن ينظم الخصمان السياسيان البطولة واحدا تلو الآخر".

ومن المنتظر أن تنظم الولايات المتحدة الأمريكية البطولة في نسختها المقبلة عام 2026 برفقة كل من كندا والمكسيك.