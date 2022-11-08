NBA - جولدن ستيت واريرز يكسر سلسلة الهزيمة في ليلة تألق ستيفن كيري

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 12:16

كتب : سالم محمد

ستيف كيري - جولدن ستيت

حقق جولدن ستيت واريرز الفوز الأول بعد سلسلة هزيمة 5 مباريات في الجولة العاشرة من دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين NBA.

وأقيم صباح اليوم الثلاثاء لأول مرة 15 مباراة جميعها كان مذاعا على التطبيق الخاص بـ NBA.

وفاز جولدن ستيت واريرز على سكرامنتو كينجز بنتيجة 116- 113 في مباراة شهدت تألق ستيفين كيري بتسجيله 47 نقطة في المباراة.

وفي مباراة أخرى قاد النجم المتألق لوكا دونشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على بروكلين نيتس بنتيجة 96 - 94.

وسجل لوكا 30 نقطة أو أكثر للمباراة التاسعة على التوالي في فوز فريقه.

وفاز أيضا بوسطن سيلتيكس على ممفيز جريزلايز بنتيجة 109-106، وخسر نيو أورليانز بليكانز على إنديانا بيسرز بنتيجة 129-122، وتغلب لوس أنجلوس كليبرز على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 119-117.

وتفوق دينيفر ناجتس على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 115-109، ومينيسوتا تيمبرولفز على نيويورك كنيكز بنتيجة 120- 107، وفلاديفيا سفنتي سيكسرز على فينكس صن بنتيجة 100-88.

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