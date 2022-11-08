سكاي: يونايتد يرغب في ضم مهاجم بايرن كبديل لـ رونالدو

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

إريك ماكسيم تشوبو موتنج - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يسعى مانشستر يونايتد بقوة لضم إريك ماكسيم تشوبو-موتينج مهاجم بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

المهاجم الكاميروني يتألق مؤخرا في صفوف بايرن.

وذكر تقرير شبكة سكاي سبورت أن يونايتد يرغب في ضم اللاعب كبديل لكريستيانو رونالدو المتوقع رحيله في الشتاء.

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وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرفض بايرن العروض المقدمة لمهاجمه.

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن مفاوضات التجديد مع تشوبو-موتينج بعد كأس العالم، إذ ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان السابق 10 أهداف وصنع 3 خلال 14 مباراة شارك فيها مع بايرن هذا الموسم.

في السياق نفسه، نفى رودلفو لانديم رئيس نادي فلامنجو البرازيلي الشائعات التي ربطت فريقه بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رودلفو لانديم لـ إذاعة Papo Reto بحسب صحيفة ريكورد البرتغالية: "لا أعلم من أين تأتي تلك الأمور، لكنهم يمتلكون الكثير من الإبداع، في البداية أنا اسأل، سيتواجد مكان من؟ سيجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "مما قرأته على شبكة الإنترنت، لا أعلم الأمر إذا كان صحيحا أم لا، لكنه تلقى عرضا بـ 242 مليون دولار لمدة عامين، ما يعني 10 ملايين في الشهر".

وواصل "نحن نتحدث عن قيمة أعلى من كامل رواتب لاعبي فلامنجو من أجل كريستيانو رونالدو، ليكون بديلا لـ بيدرو أو جابريل باربوسا؟ لا أستطيع. لا أحد سيقُدم على هذا الفعل المجنون".

وحقق فلامنجو لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.

وأصبح الأحمر والأسود ضمن الأندية المتأهلة للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية والتي لم تتحدد بعد موعدها.

وحقق فلامنجو الموسم الجاري أيضا لقب كأس البرازيل.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما حسم بالميراس لقب الدوري قبل 3 جولات على النهاية.

كريستيانو رونالدو إريك ماكسيم تشوبو-موتينج بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد
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