بديلا لمتولي.. استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مران منتخب مصر في كوريا

قرر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمعسكر الحالي.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وأعلن أن المنتخب أن ياسر قد استدعي للمعسكر بدلا من محمود متولي الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية أدت لخروجه من القائمة.

وشارك ياسر إبراهيم في 4 مباريات بقميص منتخب مصر في وقست سابق.

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وكانت المشاركة الأخيرة لصاحب الـ 29 عاما مع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية يوم 14 يونيو الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر شهر نوفمبر أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ويقسم المعسكر إلى فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.

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