مواعيد مباريات الثلاثاء 8 نوفمبر.. مصر للناشئين وبرشلونة ومواجهة صعبة لمرموش
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 10:30
كتب : FilGoal
يستهل منتخب مصر للناشئين اليوم مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما، ويفتتح برشلونة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما
ليبيا × مصر - الساعة 7:15 مساء.
تونس × المغرب - 4 مساء.
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ × فيردر بريمين - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.
بوخوم × بوروسيا مونشنجلادبخ - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 4.
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس3.
الدوري الإسباني
أوساسونا × برشلونة - 10:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.
أتلتيك بلباو × بلد الوليد - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إلتشي × جيرونا - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
كريمونيسي × ميلان - 9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
نابولي × إمبولي - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
سبيتزيا × أودينيزي - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم2.
كأس الرابطة الإنجليزية
بورنموث× إيفرتون - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.
ليستر سيتي × نيوبورت تاون - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.