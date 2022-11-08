مواعيد مباريات الثلاثاء 8 نوفمبر.. مصر للناشئين وبرشلونة ومواجهة صعبة لمرموش

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

برشلونة

يستهل منتخب مصر للناشئين اليوم مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما، ويفتتح برشلونة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما

ليبيا × مصر - الساعة 7:15 مساء.

أخبار متعلقة:
قائمة أستراليا – حضور موي وريان ومابيل.. واستبعاد مفاجئ لـ روجيتش من كأس العالم أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم لوكاس فاسكيز: الوضع معقد للغاية.. وكارفخال أخبرنا بأن ضربة الجزاء غير صحيحة إصابة محمود متولي واستبعاده من معسكر منتخب مصر

تونس × المغرب - 4 مساء.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × فيردر بريمين - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

بوخوم × بوروسيا مونشنجلادبخ - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 4.

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس3.

الدوري الإسباني

أوساسونا × برشلونة - 10:30 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

أتلتيك بلباو × بلد الوليد - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إلتشي × جيرونا - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كريمونيسي × ميلان - 9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × إمبولي - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

سبيتزيا × أودينيزي - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم2.

كأس الرابطة الإنجليزية

بورنموث× إيفرتون - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

ليستر سيتي × نيوبورت تاون - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

مواعيد مباريات الثلاثاء الدوري الإسباني الدوري الألماني كأس الرابطة الإنجليزية الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم دراما الحكم والفيديو.. رايو فايكانو يسقط ريال مدريد ويترك برشلونة على الصدارة مصطفى محمد في الأمام.. ماذا قالت الصحف الإيطالية عن وقوع يوفنتوس أمام نانت رئيس إنتر: سنعقد جلسة مع شكرينيار لتجديد عقده تشكيل ريال مدريد - أسينسيو أساسي أمام رايو فايكانو.. وفالفيردي يعود إلى مركزه مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا في العوائد.. ولكنه ليس الأعلى في إنجلترا حوار في الجول - أمير عابد زاده: ما تعيشه إيران يجبرنا على إسعاد شعبنا في كأس العالم التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 8 نوفمبر.. مصر للناشئين وبرشلونة ومواجهة صعبة لمرموش 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة أستراليا – حضور موي وريان ومابيل.. واستبعاد مفاجئ لـ روجيتش من كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم 10 ساعة | الدوري الإسباني
لوكاس فاسكيز: الوضع معقد للغاية.. وكارفخال أخبرنا بأن ضربة الجزاء غير صحيحة 10 ساعة | الدوري الإسباني
إصابة محمود متولي واستبعاده من معسكر منتخب مصر 10 ساعة | منتخب مصر
دراما الحكم والفيديو.. رايو فايكانو يسقط ريال مدريد ويترك برشلونة على الصدارة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
زينشينكو: نريد تغيير الصورة النمطية لـ أرسنال وارتباطه بالمركز الرابع 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي: تفاجأت برحيل أحمد ريان عن الأهلي.. وكان يجب أن يستمر مع كولر 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية