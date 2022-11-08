أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إحباطه من مستوى فريقه بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "لم يفاجئني رايو فايكانو. كان من المعروف أنه لعب هكذا. كان لاعبوه أقوياء في الصراعات الثنائية وخسرنا الكثير من الكرات ولم نخرجها جيدا من الوراء. لقد كانت مباراة سيئة".

وأضاف "كان يجب أن نغير الاستراتيجية ولكننا لم نفعل ذلك. أحيانا الخروج بالكرة من الوراء أمام فريق يضغط جيدا قد يكون مكلفا للغاية".

وواصل "لم نكن قادرين على مجابهة شراستهم، وهذا يكلف كثيرا".

واحتسب الحكم ركلة جزاء بفضل تقنية الفيديو إثر لمسة يد على داني كارفاخال، سجل منها رايو فايكانو هدف الفوز.

وعن ذلك قال أنشيلوتي: "ليس لدي رأي. هذه وظيفة تقنية الفيديو".

وتابع "افتقرنا للياقة والشراسة في المباريات الأخيرة. جودتنا اليوم لم تكن كافية. علينا أن نعمل بشكل أفضل".

وأوضح "رودريجو أهدر فرصتين أو ٣ من كرات يسجلها عادة. ماركو أسينسيو كان جيدا. البقية كانوا أقل من مستواهم العادي".

واختتم "فينيسيوس لم يكن في مستواه اليوم وخسر الكثير من الثنائيات. الأمر ذاته ينطبق على رودريجو. لقد كانت مباراة صعبة على كل اللاعبين".

بذلك نال ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني بعد 15 مباراة متتالية بلا هزيمة.

كما واصل رايو فايكانو إزعاج الكبار، حيث هزم إشبيلية وفالنسيا وتعادل مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وفقد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، إذ تجمد رصيده عند 32 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر حاليا.

فيما رفع فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.