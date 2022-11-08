إصابة محمود متولي واستبعاده من معسكر منتخب مصر

أعلن منتخب مصر إصابة محمود متولي مدافع الأهلي واستبعاده من معسكر الفراعنة بشكل رسمي.

محمود متولي النادي : الأهلي مصر

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة.

وبذلك تأكد غياب محمود متولي عن مباراة مصر الودية ضد بلجيكا التي تقام في الكويت.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر نوفمبر في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.