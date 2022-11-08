دراما الحكم والفيديو.. رايو فايكانو يسقط ريال مدريد ويترك برشلونة على الصدارة

فجر رايو فايكانو مفاجأة كبرى متغلبا على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة جنونية اختتمت منافسات الأسبوع الثالث عشر في الدوري الإسباني.

سجل سانتي كوميسانيا وألفارو جارسيا وأوسكار تريخو ثلاثية فايكانو في الدقائق 5 و44 و67 على الترتيب، فيما سجل لوكا مودريتش وإيدر ميليتاو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 37 و41.

بذلك ينال ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني بعد 15 مباراة متتالية بلا هزيمة.

كما واصل رايو فايكانو إزعاج الكبار، حيث هزم إشبيلية وفالنسيا وتعادل مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

الضربة الأولى

تقدم رايو فايكانو سريعا بهدف سانتي كوميسانيا في الدقيقة الخامسة بلمسة واحدة متقنة بعد عرضية من فران جارسيا.

وفي الدقيقة 10 حاول فيديريكو فالفيردي إدراك التعادل بتسديدة ولكن تمر بجوار القائم.

عاود فايكانو تشكيل الخطورة بتسديدة إيسي بالازون في الدقيقة 14، ولكن الدفاع أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 30 عاود بالازون المحاولة، ولكن تيبو كورتوا كان بالمرصاد.

ظهور الفيديو

سقط ماركو أسينسيو داخل منطقة جزاء فايكانو في الدقيقة 34، ولكن الحكم قرر مواصلة اللعب، حتى أتته رسالة حكام الفيديو.

عاد حكم الساحة ليشاهد اللقطة بنفسه، وقرر احتساب الركلة، التي سجل منها لوكا مودريتش هدف التعادل في الدقيقة 37 بتسديدة في منتصف المرمى.

إثارة الشوط الأول استمرت بهدف إيدر ميليتاو بالرأس من ركنية أرسلها ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وطالب لاعبو رايو باحتساب مخالفة، إلا أن الحكم أقر شرعية الهدف بعد التأكيد من حكام الفيديو.

سريعا أتى التعادل في الدقيقة 44 بواسطة ألفارو جارسيا بعد ارتباك في منطقة جزاء ريال مدريد، وتسديدة يسارية قوية تسكن شباك كورتوا.

الفيديو مجددا

حاول رودريجو في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية ولكن مرت فوق العارضة، فيما طرد مدرب رايو في الدقيقة 60 للاعتراض.

وفي الدقيقة 64 لمست الكرة يد داني كارفاخال، ولم يقرر الحكم حتى أتاه اليقين من تقنية الفيديو.

دخل أوسكار تريخو على التنفيذ وسدد ولكن تصدى كورتوا، قبل أن يتبين أن الحارس البلجيكي كان متقدما عن الخط، لتعاد الركلة ويسجل منها تريخو هذه المرة في الدقيقة 68.

دفع كارلو أنشيلوتي بإدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني في الدقيقة 69، فيما حل أوناي لوبيز بدلا من أوسكار تريخو على الجانب الآخر.

ثم دفع أنشيلوتي بماريانو دياز بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 79، بينما أتى باث سيس بدلا من سانتي كوميسانيا في صفوف رايو.

وأتى الثنائي لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز بدلا من داني كارفاخال وفيرلان ميندي في الدقيقة 85.

فيما أهدر رودريجو فرصة التعادل الحاسمة في الدقيقة 90 بتسديدة داخل المنطقة علت العارضة.

بذلك يفقد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، إذ تجمد رصيده عند 32 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر حاليا.

فيما رفع فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.