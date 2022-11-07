نادر شوقي: تفاجأت برحيل أحمد ريان عن الأهلي.. وكان يجب أن يستمر مع كولر

كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عن تفاجئه برحيل اللاعب عن الأهلي بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال نادر شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تفاجأت برحيل أحمد ياسر ريان عن الأهلي بشكل نهائي لأن هذه لم تكن رغبته".

وأضاف "كان من الأفضل لـ أحمد ياسر ريان الاستمرار في الأهلي مع مارسيل كولر ليتم تقييمه بشكل جيد".

وأكمل "وبعد حصوله على الفرصة وتقييمه بشكل جيد يتخذ المدير الفني القرار سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأتم تصريحاته "وإذا لم يظهر بالمستوى المنتظر منه قبل يناير فسيكون عليه الرحيل عن صفوف الفريق".

وانتقل أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا مقابل انتقال شادي حسين إلى صفوف الأهلي بداية الموسم الجاري.

ويتواجد أحمد ياسر ريان في منتخب مصر خلال المعسكر الحالي استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا وديا في الكويت يوم 18 نوفمبر.