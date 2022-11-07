وكيله: بنسبة 200% محمد محمود سيخرج للإعارة من الأهلي.. ولا يوجد نية لفسخ التعاقد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

محمد محمود - مران الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي عن مستجدات موقف اللاعب مع القلعة الحمراء في الفترة الحالية.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما يقال عن رغبة محمد محمود في فسخ تعاقده مع الأهلي غير صحيح بالمرة".

وأضاف "نحن نعيش واقع ونحاول البحث عن حل لموقف اللاعب مع الأهلي، ولكن لا يوجد نية لفسخ العقد".

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وأشار "محمد محمود كان من المفترض أن يخرج إلى الإعارة ولكن بعدما استمر كان مارسيل كولر استقر على مجموعة اللاعبين الذي سيتولى تدريبهم في الأهلي".

وأكمل "لا أحد يختلف على حب محمد محمود لـ الأهلي".

وواصل "خوض محمد محمود للتدريبات مع فريق الشباب حتى لا يتدرب بشكل منفرد".

واستمر في تصريحاته "الفريق الذي سيمنح محمد محمود فرصة للمشاركة واللعب هو الذي سيختاره للانضمام له على سبيل الإعارة".

وأوضح "طلبنا عقد جلسة مع مارسيل كولر لفهم موقف محمد محمود، ولكن عقدنا جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وفي النهاية لم أستمع إلى وجهة النظر الفنية في استبعاده من التدريبات مع الفريق".

وشدد "بنسبة 200% محمد محمود سيخرج إلى الإعارة في يناير".

وأتم تصريحاته "غير وارد رحيل محمد محمود عن الأهلي بشكل نهائي في الوقت الحالي".

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