مصطفى محمد في الأمام.. ماذا قالت الصحف الإيطالية عن وقوع يوفنتوس أمام نانت

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أسفرت قرعة الدور الإقصائي الأول لمسابقة الدوري الأوروبي عن وقوع نانت الفرنسي في مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

ويتأهل الفائز رفقة 7 آخرين من مواجهات أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي وأصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، لمواجهة الثمانية متصدري مجموعات الدوري الأوروبي في دور الـ 16.

وتمثل مواجهة العملاق الإيطالي تحديا أمام المهاجم المصري مصطفى محمد نجم نانت.

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وعنونت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" موضوعها عن المباراة بـ: مصطفى محمد في الأمام والكثير من الخيال خلفه، هنا نانت.

وتذكرت الصحيفة لقاء يوفنتوس ونانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1996، حيث فاز يوفي ذهابا 2-0 وخسر إيابا 3-2، وتأهل إلى النهائي حيث هزم أياكس بركلات الترجيح، وتوج بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في تاريخه.

"توتو سبورت" بدورها سارت على نفس النمط التذكاري وعادت إلى نفس المباراة.

سيطرت على التغطية ذكريات هدفي جيانلوكا فيالي وفلاديمير يوجوفيتش ذهابا، وهدفي الإنقاذ من فيالي وباولو سوزا، الذان منحا يوفي التقدم بنتيجة 2-1، ولكن آخر نصف ساعة كانت صعبة على البيانكونيري، إذ سجل الفريق الفرنسي هدفين وكاد يجعل الأمور صعبة.

أما "كورييري ديلو سبورت"، فركزت على تصريحات بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس وأسطورة النادي.

وقال نيدفيد: "نانت هو السادس عشر في الدوري الفرنسي ولكن ذلك لا يعني أي شيء".

وأضاف "لا يزال أمامنا 3 أشهر قبل المباراتين. يوفي يجب أن يدخل إلى الملعب بالعقلية الصحيحة".

وأخيرا تواصلت "توتو يوفي" مع الصحفي الفرنسي بيير حكيم أوجورني والذي قال: "بحلول عطلة كأس العالم، ما سيبدأ في يناير يعتبر موسم جديد".

وأوضح "مباريات الدوري الأوروبي أرهقت نانت، فهو لا يملك قائمة كبيرة بما فيه الكفاية ليقاتل بكامل قوته في المسابقتين. في فبراير سيكون النادي في موقف أفضل بالتزامات في المتناول خلال الدوري".

أما عن أبرز وأهم لاعبي الفريق ونقاط قوته قال: "الحارس والقائد ألبان لافون، وصانع الألعاب لودوفيك بلاس، وبيدرو شيريفيلا في المنتصف وموسيس سايمون الجناح السريع والمراوغ المميز، ومن نقاط القوة تكامل خط الدفاع بوجود نيكولا بالوا وأندري جيروتو أو جان شارل كاستيليتو".

ويلتقي الفريقان يومي الخميس 16 و23 فبراير.

يوفنتوس نانت مصطفى محمد الدوري الأوروبي
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