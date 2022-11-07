الدرجة الثانية - شريف الخشاب مدربا لـ المنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي تعيين شريف الخشاب مديرًا فنيا للفريق خلفا لـ أمير عزمي مجاهد.

وكان أمير عزمي مجاهد قدم إعتذاره للاستمرار مع الفريق عقب نهاية مباراة طامية الأخيرة.

وجاء الإعلان عن تعيين الخشاف عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك" لـ المنيا، إذ تمنى مجلس الإدارة للمدير الفني كل التوفيق في مسيرته القادمة مع الفريق.

ويعد الخشاب من نجوم المنتخب المصري سابقًا، وسبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها المجد السكندري.

ويحتل المنيا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد نقطتين بعد مرور 4 جولات.

ويعد هذا التغيير هو رقم 13 ما بين المدربين منذ انطلاق دوري الدرجة الثانية للموسم الجاري 2022-2023.