الرياضية: الكشف عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية في كأس العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - السعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موقف قائد الأخضر سلمان الفرج من المشاركة في كأس العالم 2022.

وتعرض سلمان الفرج لإصابة قوية في الكتف خلال مواجهة ودية أمام أيسلندا.

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي عن إصابة اللاعب في مفصل الكتف.

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وبحسب مصادر الرياضية السعودية، فإن قائد المنتخب سيحتاج للعلاج لمدة أسبوع قبل أن يتواجد بشكل طبيعي مع المنتخب.

وبذلك يغيب سلمان الفرج عن مواجهة بنما الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل.

على أن يعود للمواجهة أمام كرواتيا في 16 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد الأخضر السعودي بجوار منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته يوم 22 من الشهر الجاري بمواجهة الأرجنتين.

أما ثاني مواجهات السعودية ستكون أمام بولندا يوم 26 من نوفمبر الجاري.

ويختتم الأخضر مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.

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