قائمة الدنمارك - إريكسن في القيادة لـ كأس العالم 2022

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسين - الدنمارك

يقود كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد قائمة منتخب الدنمارك لـ كأس العالم 2022 في قطر.

كريستيان إريكسن

النادي : مانشستر يونايتد

الدنمارك

وشهدت القائمة 21 لاعبا على أن يضاف أسماء الخمسة اللاعبين المتبقيين هذا الأسبوع بحسب ذا أثليتك.

وتواجد أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة ومارتن برايثوايت لاعب إسبانيول.

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وعلى رأس القائمة كاسبر دولبرج لاعب إشبيلية وميكيل دامسجارد لاعب برينتفورد في الهجوم.

وجاءت قائمة منتخب الدنمارك كالآتي:

حراس المرمى: كاسبر شمايكل (نيس) أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين).

خط الدفاع: سيمون كيير (ميلان) - يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) - يواكيم ماهلي (أتالانتا) - أندرياس كريستنسن (برشلونة) - راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد) - ينس سترايجر لارسن (طرابزون سبور) - فيكتور نيلسون (جالاتا سراي) - دانيال واس (بروندبي).

خط الوسط: توماس ديلاني (إشبيلية) - ماتياس جنسن (برينتفورد) - كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد) - بيير إميل هوجبيرج (توتنام).

المهاجم: أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج) - خيسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت) - أندرياس كورنيليوس (كوبنهاجن) - مارتن برايثوايت (إسبانيول) - كاسبر دولبرج (إشبيلية) - ميكيل دامسجارد (برينتفورد) - جوناس ويند (فولفسبورج).

ويلعب الدنمارك في المجموعة الرابعة في كأس العالم رفقة منتخبات تونس وفرنسا وأستراليا.

ويفتتح الدنمارك منافساته في المونديال بمواجهة تونس في 22 نوفمبر، ثم فرنسا 26 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات أمام أستراليا في 30 نوفمبر.

الدنمارك كأس العالم كريستيان إريكسن
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