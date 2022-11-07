استعدادا لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يخوض مران الأول
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 21:37
كتب : FilGoal
خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.
وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر نوفمبر في استاد القاهرة الدولي.
وانطلق المران في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بمشاركة 24 لاعبا وهم المنضمين للمعسكر.
وبدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية، واختتم بتقسمية تحت إشراف روي فيتوريا.
ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.
ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.
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