الإسماعيلي يفوز على مصر للتأمين وديا

فاز الإسماعيلي علي مصر للتأمين وديا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين علي ملعبه بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: كريم عرفات - إياد العسقلاني - عماد حمدي - أحمد محسن

خط الوسط: محمد حسن - محمد بيومي - عمر الساعي - أحمد مدبولي - محمد عبد السميع

خط الهجوم: فراس شواط

سجل الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد عبد السميع من عرضية كريم عرفات.

وعاد عبد السميع ليسجل الهدف الثاني من صناعة أحمد مدبولي.

وأضاع مصر للتأمين ركلة جزاء في الدقيقة 44 تصدي لها أحمد عادل عبد المنعم.

وفي الشوط الثاني شارك كلا من محمد كوكو وياو انور وعصام صبحي و محمد خليفة وخالد النبريصي قبل أن يقلص مصر للتأمين النتيجة.