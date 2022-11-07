تحديد موعد جراحة الونش في إنجلترا

تحدد موعد العملية الجراحية لـ محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.

وسافر الونش إلى إنجلترا صباح اليوم من أجل إجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها صباح الغد -الثلاثاء-.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة سموحة بـ افتتاح مسابقة الدوري الممتاز في 19 أكتوبر الماضي.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن الونش سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بسبب الإصابة.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يعود الزمالك للمباريات من جديد يوم 26 من شهر نوفمبر عند مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويلعب بعدها الزمالك أمام المصري مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل ولكن هذه المرة في منافسات الدوري.