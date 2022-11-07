رئيس إنتر: سنعقد جلسة مع شكرينيار لتجديد عقده

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - سلوفاكيا وبولندا - يورو 2020

يستعد نادي إنتر لعقد جلسه مع ميلان شكرينيار لاعب الفريق ووكيل أعماله لتوقيع عقود التجديد مع النيراتزورى خلال الفترة المقبلة.

ميلان شكرينيار

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وينتهي عقد شكرينيار مع إنتر بنهاية الموسم الحالي في صيف 2023.

وقال جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لـ إنتر في تصريحات لـ كوريري ديلا سيرا الإيطالية: "نسعى لإنهاء تلك صفقة شكرينيار، لكنني لست متأكدا من التوقيت".

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وأضاف "أعتقد أننا سنعقد اجتماع مع وكيل أعماله هذا الأسبوع. لدى شكرينيار علاقة وثيقة مع النادي، وأعتقد أن النهاية ستكون إيجابية لجميع الأطراف".

وبحسب التقارير الإيطالية فإن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا يحصل حاليًا على 3 ملايين يورو لكل موسم وإنتر مستعد لتقديم صفقة جديدة بقيمة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

ويلعب شكرينيارمع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 224 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحظى المدافغ السلوفاكي باهتمام من كبار الأندية على رأسهم ريال مدريد الذي أبدى إعجابه باللاعب الفترة الماضية بالإضافة إلى باريس إلا أن إنتر رفض التفريط في اللاعب، إلا بعد الحصول على مبلغ 70 مليون يورو أو أكثر، وهو ما تعارض مع رغبة الفريق الباريسي.

وشارك شكرينيار مع إنتر الموسم الحالي في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

إنتر الدوري الإيطالي ميلان شكرينيار
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