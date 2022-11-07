تشكيل ريال مدريد - أسينسيو أساسي أمام رايو فايكانو.. وفالفيردي يعود إلى مركزه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ ماركو أسنسيو في تشكيل فريقه الأساسي أمام رايو فايكانو.

ويلعب ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ويشارك لاعب الوسط أوريلين تشواميني في التشكيل الأساسي في ظل غياب توني كروس الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية.

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وعاد فالفيردي إلى المشاركة في خط الوسط في ظل غياب توني كروس، بينما يشارك أسينسيو في مركز الجناح.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

الوسط: تشواميني – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر قبل هذه المباراة.

ويأتي رايو فايكانو في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

تشواميني ريال مدريد الدوري الإسباني
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