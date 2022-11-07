ناجلسمان عن مواجهة باريس: أردنا مكافأة بعد مرحلة المجموعات الصعبة

علق يوليان نجلسمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على المواجهة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واعتلى بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الثالثة متفوقا على إنتر وبرشلونة بالعلامة الكاملة في دور مجموعات المسابقة.

وقال نجلسمان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيردر بريمن: "باريس منافس قوي.كان لدينا بالفعل خصوم أقوياء في المجموعة، ولم نكافأ على مرحلة المجموعات المثالية. باريس لن يكون متحمسا للغاية لأنهم يواجهوننا".

وأضاف "المباراة لا تزال بعيدة، لا فائدة من التفكير في باريس الآن. لدينا الآن فيرد بريمن، ثم شالكة ثم كأس العالم. لن نتحدث عن المباراة الآن".

وعن غيابات الفريق، أوضح "ماتياس دي ليخت وجوسيب ستانيشيتش وتوماس مولر خارج الخدمة. أود إراحة توماس قبل كأس العالم لا نريد أي مخاطر ربما لن يلعب ضد شالكة أيضا".

وتابع "فيما يتعلق بماتيس، أنا واثق من أنه سيعود ضد شالكه. مانويل نوير يؤدي أداءً جيدًا للغاية وسيبدأ في حراسة المرمى ولحسن الحظ بالنسبة لألفونسو ديفيز، إنها فقط إصابة طفيفة".

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره باريس سان جيرمان في 14 فبراير 2023 في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.

وتقابل فريقا بايرن وباريس في 11 مباراة، فاز الفريق البافاري في 6 مواجهات فيما فاز الفرنسي في 5 مباريات.