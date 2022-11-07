ردود أفعال مجنونة للاعبي البرازيل بعد استدعائهم لقائمة كأس العالم

أعلن تيتي القائمة النهائية لمنتخب البرازيل التي ستشارك في كأس العالم بعد أيام في قطر.

وعقب مؤتمر تيتي الصحفي نشر أكثر من لاعبي منتخب البرازيل ردود أفعالهم أثناء إعلان اسمائهم من ضمن الذين سيشاركوا في البطولة.

ونشر كل من ريتشارلسون لاعب إيفرتون وأنتوني لاعب مانشستر يونايتد وبيدرو لاعب فلامينجو وأليكس تيليس مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يشاهدون مؤتمر تيتي الصحفي.

بيدرو

Vai ter Copa e casamento SIM! 🏆👰‍♀️ O Pedro foi convocado pra ir ao Qatar e pediu a namorada em casamento! 😍😍 Crédito: FlaTV pic.twitter.com/g6SgjyGhBu — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 7, 2022

أليكس تيليس

O CHORO DA CONVOCAÇÃO 🤏🥺 Alex Telles e sua esposa, Vitoria, se emocionaram muito ao ouvir o nome do lateral na convocação de Tite pra Copa 🥹🥹 Crédito: instagram/_vitoriaschneider pic.twitter.com/EnaBbR9NqA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 7, 2022

ريتشارلسون

É PRA COMEMORAR MESMO! 🇧🇷🏆 A festa na casa do Richarlison FOI GIGANTESCA! Teve até criança de colo voando 😂😂 Crédito: Richarlison pic.twitter.com/mS1R2kbzuW — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 7, 2022

أنتوني

Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx — Antony Santos (@antony00) November 7, 2022

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس)

الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياجو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير(يوفنتوس )– أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية)

الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ريال مدريد) – جابريال مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد)

الهجوم: ريتشارليسون (توتنام) – جابريال جيسوس (أرسنال) – بيدرو جليرمو (فلامينجو) – نيمار (باريس سان جيرمان – رودريجو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامينجو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.