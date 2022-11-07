ردود أفعال مجنونة للاعبي البرازيل بعد استدعائهم لقائمة كأس العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

أعلن تيتي القائمة النهائية لمنتخب البرازيل التي ستشارك في كأس العالم بعد أيام في قطر.

وعقب مؤتمر تيتي الصحفي نشر أكثر من لاعبي منتخب البرازيل ردود أفعالهم أثناء إعلان اسمائهم من ضمن الذين سيشاركوا في البطولة.

ونشر كل من ريتشارلسون لاعب إيفرتون وأنتوني لاعب مانشستر يونايتد وبيدرو لاعب فلامينجو وأليكس تيليس مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يشاهدون مؤتمر تيتي الصحفي.

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بيدرو

أليكس تيليس

ريتشارلسون

أنتوني

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس)

الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياجو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير(يوفنتوس )– أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية)

الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ريال مدريد) – جابريال مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد)

الهجوم: ريتشارليسون (توتنام) – جابريال جيسوس (أرسنال) – بيدرو جليرمو (فلامينجو) – نيمار (باريس سان جيرمان – رودريجو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامينجو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

كأس العالم 2022 البرازيل أنتوني بيدرو ريتشارلسون أليكس تيليس
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