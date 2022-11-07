مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ شلبي.. وبرنامج تأهيلي لـ شيكابالا ودونجا ومحمد طارق

ويخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لجلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم.

وكان شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في مفصل الكتف خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الجولة الرابعةمن الدوري.

ومنح الجهاز الطبي شيكابالا راحة من تدريبات الكرة، على أن يؤدي تدريبات علاجية بشكل مستمر حتى تتلاشى الآلام التي يعاني منها في الكتف.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا منفردا لمحمد طارق مدافع الفريق الشاب خلال مران اليوم من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا أندريه فيليب مدرب الأحمال بتولي تجهيز طارق من الناحية البدنية بشكل مثالي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وخاض محمد طارق تدريبات الجزء البدني مع باقي زملائه، ثم أدى تدريبات بالكرة وبعدها أداء تدريبات ببعض الأدوات التدريبية.

وحرص فيريرا على منح مصطفى شلبي جناح الفريق الهجومي تعليمات خاصة خلال مران اليوم.

وطالب المدير الفني مصطفى شلبي بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس، والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.

وواصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك أداء برنامجه التأهيلي الخاص به بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في غضروف الركبة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية منفردة تحت اشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء على هامش المران.

وخاض "دونجا" البرنامج التأهيلي بتدريبات الركض حول الملعب في الربع ساعة الأولى، قبل أن يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة.

وحصل محمد عبد الغني مدافع الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية.

ويعاني عبد الغني من إصابة عضلية منذ مباراة الزمالك الأخيرة امام إنبي في الجولة الرابعة من الدوري.

وقرر الجهاز الطبي بالزمالك منح محمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.