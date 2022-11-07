مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ شلبي.. وبرنامج تأهيلي لـ شيكابالا ودونجا ومحمد طارق

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

مران الزمالك في الإمارات

يتواصل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض خلال الفترة الحالية من أجل متابعة حالته الطبية.

وكان فتوح تعرض للإصابة في وجه القدم، وتم وضع قدمه في جبيرة طبية وحصل على راحة تامة من التدريبات.

ويتابع الجهاز الطبي حالة فتوح ومنحه بعض الأدوية الطبية لتخفيف الآلام بخلاف منحه راحة في ظل وضع قدمه في الجبيرة الطبية، على أن يتم الكشف عليه بشكل دوري.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو مسعود يشارك للمرة الأولى منذ ستة أشهر.. المصري يفوز على الداخلية بثلاثية وديا التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ

وسيحدد الجهاز الطبي مدة البرنامج التأهيلي بعد إزالة الجبيرة الطبية للاعب.

ويخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لجلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم.

وكان شيكابالا تعرض للإصابة بكدمة في مفصل الكتف خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي في الجولة الرابعةمن الدوري.

ومنح الجهاز الطبي شيكابالا راحة من تدريبات الكرة، على أن يؤدي تدريبات علاجية بشكل مستمر حتى تتلاشى الآلام التي يعاني منها في الكتف.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا منفردا لمحمد طارق مدافع الفريق الشاب خلال مران اليوم من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا أندريه فيليب مدرب الأحمال بتولي تجهيز طارق من الناحية البدنية بشكل مثالي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وخاض محمد طارق تدريبات الجزء البدني مع باقي زملائه، ثم أدى تدريبات بالكرة وبعدها أداء تدريبات ببعض الأدوات التدريبية.

وحرص فيريرا على منح مصطفى شلبي جناح الفريق الهجومي تعليمات خاصة خلال مران اليوم.

وطالب المدير الفني مصطفى شلبي بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس، والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.

وواصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك أداء برنامجه التأهيلي الخاص به بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته في غضروف الركبة.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية منفردة تحت اشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء على هامش المران.

وخاض "دونجا" البرنامج التأهيلي بتدريبات الركض حول الملعب في الربع ساعة الأولى، قبل أن يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة.

وحصل محمد عبد الغني مدافع الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية.

ويعاني عبد الغني من إصابة عضلية منذ مباراة الزمالك الأخيرة امام إنبي في الجولة الرابعة من الدوري.

وقرر الجهاز الطبي بالزمالك منح محمد عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

الزمالك الدوري المصري كأس مصر
نرشح لكم
مسعود يشارك للمرة الأولى منذ ستة أشهر.. المصري يفوز على الداخلية بثلاثية وديا فريق إنزو زيدان.. فوينلابرادا يطلب ناشئ الزمالك لفترة معايشة فيتوريا يستقبل لاعبي المنتخب في اليوم الأول من المعسكر.. وسلبية المسحة الطبية مران الأهلي - ربيعة والسولية يؤديان البرنامج التأهيلي.. وديانج يواصل المشاركة التدريجية الونش يسافر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة رئيس أسوان: الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق اكتمال صفوف منتخب مصر للناشئين بانضمام تيبو غبريال كمونة يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز الرمادي في أسوان
أخر الأخبار
ناجلسمان عن مواجهة باريس: أردنا مكافأة بعد مرحلة المجموعات الصعبة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا في العوائد.. ولكنه ليس الأعلى في إنجلترا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أمير عابد زاده: ما تعيشه إيران يجبرنا على إسعاد شعبنا في كأس العالم 24 دقيقة | قطر 2022
ردود أفعال مجنونة للاعبي البرازيل بعد استدعائهم لقائمة كأس العالم 36 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ شلبي.. وبرنامج تأهيلي لـ شيكابالا ودونجا ومحمد طارق 38 دقيقة | الكرة المصرية
التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ 47 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا ساعة | قطر 2022
قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد