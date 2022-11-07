التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ

تغير الزمان والمكان، وتبدلت حتى القمصان، ولكن مرة أخرى يلتقي ليونيل ميسي بفريق عاش أمامه لحظات رائعة، وأذاقه لحظات سيئة لن تمحى.

جميع المواجهات وقعت بين الطرفين في دوري أبطال أوروبا وجميعها كانت بقميص برشلونة ولكن هذه المرة سيلعب ليونيل بقميص باريس سان جيرمان.

إجمالا لعب ليو 6 مباريات أمام البافاري، فاز بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3، وفي هذه المواجهات سجل 4 أهداف وصنع 2.

2008-2009

تحت قيادة بيب جوارديولا، سحق برشلونة ضيفه بايرن ميونيخ بأربعة أهداف دون رد في ذهاب ربع النهائي.

سجل ميسي هدفين وصنع هدفا، وكانت خير بداية لهذا الصراع.

إيابا في ميونيخ تعادل الطرفان بهدف لكل فريق، وتأهل برشلونة وواصل مسيرته نحو اللقب.

2012-2013

رد بايرن دينه سريعا، وسحق برشلونة بأربعة أهداف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

الإياب ليس محتسبا ضمن مواجهات ميسي ضد بايرن، والذي شهد فوز الأخير 3-0، إلا أن ليو لم يشارك في هذه المباراة.

وأكمل البافاري مسيرته كما يعرف الجميع وتوج باللقب.

2014-2015

ليلة بواتينج الشهيرة أتت في نصف النهائي، وفاز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، إذ سجل ليو هدفين وصنع الثالث.

في الإياب فاز بايرن ميونيخ 3-2، ولكن النتيجة لم تكن كافية، فتأهل الكتلان إلى النهائي وتوجوا باللقب.

2019-2020

الكابوس الأشهر.. ليلة الثمانية.

دمر بايرن ميونيخ خصمه بنتيجة غير مسبوقة، 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال الذي أقيم استثنائيا من مباراة واحدة بلا ذهاب أو إياب.

وكالعادة، أكمل بايرن المسيرة وتوج باللقب.

كلما التقى الطرفان توج الفائز بينهما بلقب دوري أبطال أوروبا، فهل يتكرر الأمر في 2023؟