قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 18:34
كتب : FilGoal
ظهر جيرارد بيكيه في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا رغم إعلان أن المباراة السابقة أمام ألميريا المباراة الأخيرة على ملعب كامب نو.
وتواجد المدافع الإسباني في القائمة بسبب الإصابة التي تعرض إليها جول كوندي في مباراة فالنسيا 29 أكتوبر الماضي.
وفيما دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة بـ عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق.
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎̀𝐑𝐈𝐀#OsasunaBarça pic.twitter.com/L8z3vX23Kd— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 7, 2022
وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:
حراس المرمى: أندريه تير شتيجن - أرناو تيناس - إينياكي بينيا.
خط الدفاع: إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسين - جوردي ألبا - شادي رياض.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي - سيرجي روبيرتو- بابلو توري - مارك كاسادو.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - أنسو فاتي.
ويواجه برشلونة نظيره أوساسونا غدا الثلاثاء في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة مؤقتا بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في انتظار مباراته اليوم.