مسعود يشارك للمرة الأولى منذ ستة أشهر.. المصري يفوز على الداخلية بثلاثية وديا

عاد الحارس أحمد مسعود للمشاركة مع المصري في مباراة ودية مع الداخلية بعد غياب لمدة ستة أشهر.

المباراة هي الأولى للاعب مع المصري منذ مطلع شهر مايو الماضي والذي شهد تعرض اللاعب لحادث سير ليخضع اللاعب لثلاث عمليات جراحية، قبل أن ينتظم في تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري والذي نجح في تأهيل اللاعب الذي بدأ بالانتظام في تدريبات الفريق الجماعية مطلع الموسم الحالي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك 26 نوفمبر الجاري في ربع نهائي كأس مصر على استاد برج العرب.

سجل ثلاثية المصري عمرو طارق في الدقيقة 52 ثم محمد جريندو في الدقيقة 61 وأخيرا أنتوني أكبوتو في الدقيقة 78.

تشكيل المصري في الشوط الأول:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أسامة الجزار - عماد الدين بوبكر - إسلام أبو سليمة - عمرو طارق

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - إيزي ايميكا

خط الهجوم: محمد جريندو - إلياس الجلاصي - أنتوني أٌكبوتو

ولعب الثلاثي أحمد مسعود والكاميروني فرانك إيتوجا والناشئ محمد فوزي جاد في الشوط الثاني بدلا من من عصام ثروت وإيزي ايميكا وأسامة الجزار.