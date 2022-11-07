بيولي: تاريخ ميلان أمام الإنجليز سلبي وعلينا تغيير ذلك

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يدرك ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان صعوبة القرعة التي أوقعت الفريق أمام توتنام في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة من دور مجموعات المسابقة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

وعلق بيولي على القرعة قبل مواجهة كريمونيسي في الدوري: "مباراة صعبة ضد منافس قوي يدربه مدرب كبير يعرفنا جيدا، أنت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لا يمكن التفكير في العثور على خصوم سهلة، لكننا سنتجهز لهم بأفضل طريقة ممكنة".

أخبار متعلقة:
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا

وأضاف "أرقام ميلان ضد الإنجليز سلبية تاريخيًا، يجب أن نعمل على تغيير ذلك".

وأردف "مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتفع للغاية، ولكن الآن هناك أيضًا ثلاثة فرق إيطالية. سنلعب مباراة الذهاب على أرضنا وسيكون ذلك عاملا مهما، وعلينا أن نقدم أداءً جيدا".

وواصل "لا يمكننا أن نكون منيعين، علينا أن نركز على تسجيل الأهداف، وعدم تلقي شباكنا أي أهداف".

وتابع "عودة زلاتان إبراهيموفيتش؟ نأمل جميعا أن يعود في أقرب وقت ممكن، شفائه يسير بشكل جيد، سنرى في فبراير".

وأتم "لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي لمباراة دوري أبطال أوروبا، يجب أن نركز الآن على الغد".

ويواجه ميلان نظيره توتنام في الـ14 من فبراير 2023 في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.

وتقابل فريقا ميلان وتوتنام في مناسبة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 من موسم 2010-11، وفاز الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب بهدف دون رد فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

ميلان توتنام دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ناجلسمان عن مواجهة باريس: أردنا مكافأة بعد مرحلة المجموعات الصعبة التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد ليفربول والمزيد كلوب يعلق على اصطدام ليفربول بـ ريال مدريد صلاح أمام الإسبان.. أهداف قليلة وصدامات متكررة أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح في مواجهة متكررة.. ليفربول يواجه ريال مدريد في دور 16 دوري أبطال أوروبا انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية
أخر الأخبار
ناجلسمان عن مواجهة باريس: أردنا مكافأة بعد مرحلة المجموعات الصعبة 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يسجل رقما قياسيا في العوائد.. ولكنه ليس الأعلى في إنجلترا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أمير عابد زاده: ما تعيشه إيران يجبرنا على إسعاد شعبنا في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
ردود أفعال مجنونة للاعبي البرازيل بعد استدعائهم لقائمة كأس العالم 24 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ شلبي.. وبرنامج تأهيلي لـ شيكابالا ودونجا ومحمد طارق 26 دقيقة | الكرة المصرية
التاريخ المضيء المظلم.. مواجهات ليونيل ميسي ضد بايرن ميونيخ 35 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة برشلونة - تواجد بيكيه للمرة الأخيرة لمواجهة أوساسونا ساعة | قطر 2022
قائمة البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة لكأس العالم.. انضمام ألفيش وغياب فيرمينو ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد