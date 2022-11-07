بيولي: تاريخ ميلان أمام الإنجليز سلبي وعلينا تغيير ذلك

يدرك ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان صعوبة القرعة التي أوقعت الفريق أمام توتنام في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة من دور مجموعات المسابقة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

وعلق بيولي على القرعة قبل مواجهة كريمونيسي في الدوري: "مباراة صعبة ضد منافس قوي يدربه مدرب كبير يعرفنا جيدا، أنت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لا يمكن التفكير في العثور على خصوم سهلة، لكننا سنتجهز لهم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "أرقام ميلان ضد الإنجليز سلبية تاريخيًا، يجب أن نعمل على تغيير ذلك".

وأردف "مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتفع للغاية، ولكن الآن هناك أيضًا ثلاثة فرق إيطالية. سنلعب مباراة الذهاب على أرضنا وسيكون ذلك عاملا مهما، وعلينا أن نقدم أداءً جيدا".

وواصل "لا يمكننا أن نكون منيعين، علينا أن نركز على تسجيل الأهداف، وعدم تلقي شباكنا أي أهداف".

وتابع "عودة زلاتان إبراهيموفيتش؟ نأمل جميعا أن يعود في أقرب وقت ممكن، شفائه يسير بشكل جيد، سنرى في فبراير".

وأتم "لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي لمباراة دوري أبطال أوروبا، يجب أن نركز الآن على الغد".

ويواجه ميلان نظيره توتنام في الـ14 من فبراير 2023 في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس.

وتقابل فريقا ميلان وتوتنام في مناسبة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 من موسم 2010-11، وفاز الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب بهدف دون رد فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.