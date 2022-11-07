كرة طائرة - أزمة جديدة منتظرة.. الأهلي والزمالك يعلنان قيد مريم مصطفى في القائمة المحلية

أعلن فريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات قيد اللاعبة مريم مصطفى في قائمة الفريق المحلية استعدادا للموسم الجديد.

وذلك بعد ساعات من إعلان الزمالك قيد اللاعبة ذاتها في قائمته المحلية.

وكانت مريم مصطفى أعلنت انتقالها إلى الزمالك قبل عدة أيام بعد الأزمة التي حدثت بينها وبين الأهلي.

وتفتتح منافسات الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة المصري.

وتلعب سيدات الأهلي حامل لقب البطولة أمام الزهور في الثامنة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

أما الزمالك فيواجه وادي دجلة في تمام السادسة مساء على صالة الزمالك.

ماذا حدث؟

جدد الأهلي تعاقده مع مريم مصطفى قبل أن تطلب الأخيرة فسخ تعاقدها بداعي تزوير صلب العقد وطالبت بالانتقال إلى الزمالك.

في الوقت ذاته اندلعت أزمة في الزمالك بتقدم لاعبته دعاء محمد بطلب للانتقال إلى الأهلي بداعي عدم الحصول على مستحقاتها مع عدم مشاركتها.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

وأبلغ اتحاد الطائرة الثنائي بضرورة التوقيع على إقرار يلزم كل منهما بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة الإيقاف.

وبذلك إذا حكم القضاء بعدم ثبوت تزوير في عقود الثنائي، تلزم كل لاعبة بدفع المطلوب منها، أي أن مريم مصطفى ستكون ملزمة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي كشرط جزائي، كما تدفع دعاء محمد المستحقات المطلوبة من الزمالك.

وفي حال ثبت تزوير عقد أي منهما، تنتقل اللاعبة بصورة طبيعية مع إمكانية التقدم بطلب تعويض من النادي.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.