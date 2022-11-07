كلوب يعلق على اصطدام ليفربول بـ ريال مدريد

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بحماس شديد بعدما أوقعته قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

لم لا والفريق الإسباني حرم كلوب مرتين من التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال 4 سنوات.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "أول شيء يمكننا قوله عن هذه القرعة هو أن هذا هو دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف المدرب الألماني "هذه مواجهة تتحدث عن نفسها ويجب أن نكون جميعا متحمسين بشأنها".

وتابع "أعلم أننا لعبنا مع ريال مدريد في مباراتين نهائيتين مؤخرا، لكن الصدام في مراحل خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب لم يتكرر كثيرا، لذا يمكننا الآن أن نتطلع إلى حدوث ذلك".

وأكمل "سجل ريال في أوروبا هو الأفضل. نحن نعرف هذا. لكننا نعلم أيضًا أن تاريخ ليفربول الأوروبي ليس سيئا. علاوة على ذلك، سنلعب في معقلنا، ملعب أنفيلد، والجميع يعرف ما يعنيه هذا".

وشدد كلوب "إنها قرعة جيدة ومثيرة حقا. سنلعب المباراتين بعد بضعة أشهر، والأمر لا يتطلب الكثير من الخيال للتفكير في كيف ستكون الأجواء في كلتا المباراتين".

وأتم "سنلعب الكثير من المباريات قبل مواجهة ريال مدريد، بالطبع سنركز على كل مباراة على حدة، ولكن هذه القرعة منحتنا شيئا مميزا نتطلع إليه جميعا".

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لليفربول في مواجهة تتكرر للمرة الرابعة خلال خمس مواسم.

وكان الفريقان قد تواجها لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجه ريال مدريد مرة أخرى مع ليفربول في ربع نهائي نسخة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني، بالفوز 3-1 والتعادل 0-0.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وحقق ريال مدريد الفوز بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وخلال المواجهات السابقة تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف واحد في نسخة 2020/2021.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته بينما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي.

ليفربول ريال مدريد يورجن كلوب
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