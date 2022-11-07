فريق إنزو زيدان.. فوينلابرادا يطلب ناشئ الزمالك لفترة معايشة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 16:46

كتب : إبراهيم رمضان

ميدو عمرو - الزمالك

حصل نادي الزمالك على طلب معايشة من نادي فوينلابرادا الإسباني لناشئ الفريق ميدو عمرو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تحصل على جواب من الفريق الإسباني ليخوض اللاعب فترة معايشة خلال الفترة من 15 نوفمبر الجاري وحتى 30 نوفمبر.

وسيتدرب اللاعب في منشئات النادي الإسباني وملعب فيرناندو توريس حال موافقة الزمالك على الطلب.

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ميدو عمرو هو لاعب من ناشئين الزمالك مواليد 2006 ومنتقل حديثا من نادي زد.

ويلعب إنزو زيدان لاعب ريال مدريد السابق ونجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان في صفوف الفريق الإسباني.

ويلعب نادي فوينلابرادا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني ويحتل المركز الثامن في مجموعته بفارق 10 نقاط عن كوردوبا صاحب الصدارة.

الزمالك فوينلابرادا ميدو عمرو
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