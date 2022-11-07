ليكيب: فاران جاهز للمشاركة في كأس العالم

ذكرت صحيفة ليكيب يوم الإثنين أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران تعافى من إصابة في فخذه في الوقت المناسب قبل كأس العالم 2022.

وتعرض فاران للإصابة خلال مواجهة فريقه مع تشيلسي الشهر الماضي وخرج من الملعب باكيا، مما فتح باب التكهنات لإمكانية غيابه عن كأس العالم 2022.

وأوضح تقرير ليكيب أن هناك احتمالات لعودة فاران إلى تدريب ناديه الأسبوع المقبل قبل السفر إلى قطر.

وأضاف التقرير أن فاران أتم مرحلة العلاج وعاد بالفعل إلى ممارسة التدريبات الخفيفة في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أمضى وقتا في كليرفونتين مركز تدريبات المنتخب الفرنسي من أجل الخضوع للعلاج.

ومن غير المتوقع أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في آخر مباراتين لمانشستر يونايتد قبل استراحة كأس العالم، لكن من المرجح أن يختاره ديدييه ديشامب مدرب فرنسا في قائمة المونديال.

حين أصيب فاران، ذكرت ليكيب أن جول كوندي لاعب برشلونة وويليام ساليبا مدافع أرسنال وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، يتنافسون على التواجد في قائمة فرنسا كبديل لفاران.

وأوضح التقرير أن هذا الرباعي سيحاول إقناع ديديه ديشان مدرب فرنسا قبل إعلان القائمة النهائية التي تشارك في المونديال يوم الأربعاء.

في المقابل، ذكرت شبكة كانال بلس أن فاران يمكنه اللحاق بثاني مباريات فرنسا في المونديال، في حالة انضمامه للقائمة.

الإصابة تسببت في آلام حادّة بالركبة جعلت فاران يغادر ملعب ستامفورد بريدج باكيا.

المدافع الفرنسي غاب عن 22 مباراة ليونايتد منذ انضمامه إليه الموسم الماضي.

ويعد صاحب الـ29 عاما أحد العناصر الأساسية في دفاع منتخب فرنسا.

وسيلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بجانب الدنمارك وتونس وأستراليا.

منتخب فرنسا هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم الذي توج بها على حساب كرواتيا في النهائي.

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