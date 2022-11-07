فيتوريا يستقبل لاعبي المنتخب في اليوم الأول من المعسكر.. وسلبية المسحة الطبية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - روي فيتوريا - منتخب مصر

استقبل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لاعبي الفريق في اليوم الأول لمعسكر الفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري بدولة الكويت.

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة.

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وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذي انطلق اليوم بالقاهرة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمود جاد.

الدفاع: عمر جابر – أكرم توفيق – محمود متولي – باهر المحمدي – حسام عبد المجيد – محمود علاء – حسين السيد – عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إمام عاشور – محمود حمادة – محمد مجدي "أفشة" – عمرو السيسي – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

منتخب مصر روي فيتوريا
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