نوير يجيب - هل هو المونديال الأخير في مسيرته

فتح مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا باب التكهنات حول مشاركته في كأس العالم 2026، إذ لم يغلق الباب تماما ويعلن صراحة أن مونديال 2022 سيكون الأخير له.

ومن المنتظر أن يخوض نوير البالغ من العمر 36 عاما المونديال للمرة الرابعة في مسيرته، حين يتواجد في قائمة ألمانيا بكأس العالم 2022 هذا الشهر.

وسئل نوير حول ما إذا كان هذا هو كأس العالم الأخير في مسيرته فأجاب قائلا: "أنت لا تعرف أبدا. قد يكون آخر كأس عالم بالنسبة لي، لكن ليس بالضرورة أن يكون الأخير".

وأضاف في تصريحات لمجلة سبورتس إيلستراتيد "لا أخشى أن أقول إننا نريد أن نتوج بكأس العالم".

وتابع "نحن نعلم أن العديد من المنتخبات تريد ذلك. هناك أشياء كثيرة تلعب دورا في تحديد هوية البطل".

وأتم حارس بايرن ميونيخ "أعتقد أن المنتخب الألماني يحتاج إلى الزخم المناسب من أجل التتويج بالبطولة".

وشارك نوير في نسخ 2010 و2014 و2018، وتوج باللقب في نسخة 2014.

ويعلن هانز فليك مدرب ألمانيا قائمة الفريق يوم الخميس المقبل.

وتتواجد ألمانيا مع اليابان وإسبانيا وكوستاريكا في مجموعة واحدة.

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