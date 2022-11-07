تشافي عن قرعة الدوري الأوروبي: سنواجه أصعب منافس ممكن مجددا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على قرعة الدوري الأوروبي التي أوقعته ضد مانشستر يونايتد.

وسيلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني على ملعب إل سادار.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا: "سنواجه أصعب خصم ممكن مرة أخرى ولكن أنا سعيد بذلك لأن اللعب أمام الفرق الأفضل دائما ما يضيف لنا".

وواصل "مانشستر يونايتد هو أسوأ منافس يمكن أن نواجهه ولكن هذا يضيف حافزا إضافيا لنا ويجب علينا أن ننافس لأننا سنواجه منافس تاريخي وستكون مواجهة جذابة".

وتابع "برشلونة لم يسبق له التتويج بالدوري الأوروبي من قبل ولكن سنحاول فعل ذلك وهذا سيكون تحد لنا وسنذهب للمنافسة على اللقب".

وشدد" لن نوجه كريستيانو رونالدو فقط أريد أن أسلط الضوء على المجموعة إريك تين هاج يقوم بعمل رائع معهم ورونالدو يبدو لي كلاعب رائع ترك علامة في حقبة كاملة ولا يزال قادرا على أن يكون حاسما".

وعن مواجهة أوساسونا قال المدرب الإسباني: "نريد الحصول على الثلاثة نقاط قبل فترة التوقف ولكننا سنواجه منافس يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب ويقوم بعم رائع لذلك لن تكون مواجهة سهلة".

وأضاف "نصف العام الأول لم يكن الأمر جيدا ولكن هذا الموسم وعلى الرغم من الخروج من دوري الأبطال إلا أننا بدأنا بشكل رائع في الدوري وأنا أقوم بصنع التوازن لأننا لدينا هوية خاصة الفريق ينمو ونحن على الطريق الصحيح".

وأكمل "العمل كمدرب لبرشلونة ليس سهلا وكنت أعرف مدى صعوبة الأمر، الموسم الماضي كنا نلعب من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا ولكن حاليا نسعى للتتويج بالدوري".

وكشف تشافي عن استمرار وجود بيكي مع الفريق أمام أوساسونا على الرغم من قرار اعتزاله وقال "كوندي وديباي لديهم بعض المشكلات الصغيرة وسيغيبان عن المباراة والحقيقة هي أن بعض اللاعبين يلعبون ببعض الخوف قبل كأس العالم".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب اليوم ضد رايو فايكانو.

برشلونة مانشستر يوتايتد الدوري الأوروبي
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