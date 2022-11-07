مران الأهلي - ربيعة والسولية يؤديان البرنامج التأهيلي.. وديانج يواصل المشاركة التدريجية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية البرنامج التأهيلي بسبب الإصابة على هامش مران اليوم الإثنين.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني تدريبات الفريق صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدرب السويسري.

وخاض ربيعة والسولية برنامجهما التأهيلي بتدريبات في الجيم واداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج ينتصران في ذهاب نصف نهائي المرتبط مران الأهلي - ديانج يشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا كرة طائرة - إقامة مباراة سيدات الأهلي أمام الزمالك بدون جمهور محمد عمر يكشف خطوات حل مشكلة عاشور مع الاتحاد.. والموقف من ضم ثلاثي الأهلي

وركز كولر في الفقرات التدريبية على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقران المران الجماعي وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب ديانج عن آخر مباراتين للأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أسوان بمسابقة الدوري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري عقب مرور ثلاث جولات بجمع 9 نقاط.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر في أولى البطولات تحت قيادة كولر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويلعب الأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

الدوري المصري الأهلي مارسيل كولر
نرشح لكم
فريق إنزو زيدان.. فوينلابرادا يطلب ناشئ الزمالك لفترة معايشة فيتوريا يستقبل لاعبي المنتخب في اليوم الأول من المعسكر.. وسلبية المسحة الطبية الونش يسافر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة رئيس أسوان: الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق اكتمال صفوف منتخب مصر للناشئين بانضمام تيبو غبريال كمونة يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز الرمادي في أسوان مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله القناة يفوز وديا على المصري وديا في القاهرة
أخر الأخبار
فريق إنزو زيدان.. فوينلابرادا يطلب ناشئ الزمالك لفترة معايشة دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: فاران جاهز للمشاركة في كأس العالم 3 دقيقة | قطر 2022
فيتوريا يستقبل لاعبي المنتخب في اليوم الأول من المعسكر.. وسلبية المسحة الطبية 12 دقيقة | منتخب مصر
نوير يجيب - هل هو المونديال الأخير في مسيرته 17 دقيقة | قطر 2022
تشافي عن قرعة الدوري الأوروبي: سنواجه أصعب منافس ممكن مجددا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: عرض نادي ليفربول للبيع 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - ربيعة والسولية يؤديان البرنامج التأهيلي.. وديانج يواصل المشاركة التدريجية ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر الأوروبي - مواجهة سويسرية لرفقا تريزيجيه.. ومباريات متوازنة للفرق الإيطالية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد