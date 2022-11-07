مران الأهلي - ربيعة والسولية يؤديان البرنامج التأهيلي.. وديانج يواصل المشاركة التدريجية

أدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية البرنامج التأهيلي بسبب الإصابة على هامش مران اليوم الإثنين.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني تدريبات الفريق صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدرب السويسري.

وخاض ربيعة والسولية برنامجهما التأهيلي بتدريبات في الجيم واداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وركز كولر في الفقرات التدريبية على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقران المران الجماعي وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب ديانج عن آخر مباراتين للأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أسوان بمسابقة الدوري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري عقب مرور ثلاث جولات بجمع 9 نقاط.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر في أولى البطولات تحت قيادة كولر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويلعب الأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.