دوري المؤتمر الأوروبي - مواجهة سويسرية لرفاق تريزيجيه.. ومباريات متوازنة للفرق الإيطالية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون - الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة سويسرية لطرابزون سبور الريق الذي يلعب في صفوفه محمود حسن تريزيجيه.

وتقام منافسات الذهاب يوم 16 من فبراير المقبل بين الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

وفي نفس الدور يلعب لاتسيو مع كلوب في مواجهة سهلة نسبيا وبراجا ضد فيورنتينا في مباراة صعبة.

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وجاءت نتيجة قرعة دوري المؤتمر الأوروبي كالآتي:

كاراباج × جينت

طرابزون سبور × بازل

لاتسيو × كلوج

بودو جليمت × ليخ بوزنان

براجا × فيورنتينا

أيك لارناكا × دنيبرو

شيريف تيراسبول × بارتيزان

لودوجوريتس × أندرلخت

وكانت قد تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

بيشاكشاهير - وست هام - فياريال - نيس - إي زد ألكامار - ديورجاردينس - سيفاس سبور - سلوفان براتيسلافيا.

وتنتظر الفرق الثمانية المتأهلين من ذلك الدور لمواجهته في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتجرى قرعة ثمن النهائي يوم 24 فبراير على أن تقام منافسات الذهاب يوم 9 مارس بينما الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.

دوري المؤتمر الأوروبي محمود حسن تريزيجيه
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