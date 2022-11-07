صلاح أمام الإسبان.. أهداف قليلة وصدامات متكررة

سيلعب محمد صلاح مع ليفربول أمام ريال مدريد في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة متكررة، لكن كيف ظهر أمام الفرق الإسبانية في المسابقات الأوروبية.

وتقام منافسات ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، بينما مباريات الإياب ستكون أيام 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.

صلاح انتصر في 5 مباريات فقط من أصل 19 مباراة خاضها أمام الفرق الإسبانية، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط.

اصطدم الدولي المصري بريال مدريد 6 مرات مع روما وليفربول، كأكثر فريق إسباني لعب ضده في البطولات الأوروبية، وتلقى 5 هزائم مقابل تعادل واحد.

ولعب صلاح أمام فرق ريال مدريد وإشبيلية وفياريال وبرشلونة بقمصان ليفربول وفيورنتينا وروما.

وجاءت مباريات صلاح أمام الفرق الإسبانية كالآتي:

موسم 2014 - 2015:

لعب مباراتين مع فيرونتينا أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي وخسر فريقه ذهابا 3-0 وإيابا 2-0.

شارك صلاح في المباراتين كاملتين لكن لم يسجل فريقه أي أهداف.

موسم 2015 - 2016:

لعب صلاح ثلاث مباريات بينهم مباراة واحدة كانت مع روما ضد برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وشارك صلاح في المباراة كاملة.

لم يشارك صلاح في مباراة الإياب بسبب الإصابة وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي ثمن النهائي واجه صلاح ريال مدريد وشارك في المباراتين كاملتين لكن خسر فريقه ذهابا وإيابا بهدفين دون رد.

موسم 2016 - 2017:

لعب صلاح مباراة واحدة أمام فياريال بقميص روما في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي وفاز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف دون رد.

ونجح محمد صلاح في مشاركته لمدة 28 دقيقة أن يصنع أحد أهداف اللقاء.

بينما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب والتي انتهت بهزيمة روما بهدف دون رد.

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موسم 2017 - 2018:

لعب صلاح بقميص ليفربول مباراتين أمام إشبيلية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على أنفيلد وسجل صلاح هدفا في مباراة شارك فيها لمدة 89 دقيقة.

أما مباراة الإياب فشارك صلاح لمدة 87 دقيقة وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وخسر صلاح مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وشارك لمدة 30 دقيقة بسبب الإصابة.

موسم 2018 - 2019:

لعب صلاح مع ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شارك صلاح في مباراة الذهاب كاملة وخسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

غاب صلاح عن مباراة الإياب بسبب الإصابة، لكن تأهل الريدز بعد ريمونتادا تاريخية بالفوز بأربعة أهداف دون رد وحصد ليفربول لقب البطولة في نهاية مشواره.

موسم 2019 - 2020:

اصطدم صلاح بأتليتكو مدريد في ثمن نهائي نسخة 2019-2020.

وودع فريقه المسابقة بعد الخسارة مرتين 0-1 و3-2 ولم يسجل أو يصنع.

موسم 2020 - 2021:

واجه صلاح ريال مدريد مجددا ولكن في ربع النهائي.

فسجل هدفا في مباراة الذهاب التي خسرها ليفربول 1-3، قبل أن يتعادلان سلبيا ويودع الحمر المسابقة.

موسم 2021 - 2022:

في الموسم الماضي من دوري الأبطال لعب صلاح 5 مباريات أمام الفرق الإسبانية.

البداية في مرحلة المجموعات حين أحرز هدفين في أمام أتليتكو مدريد خلال فوز فريقه 3-2، لكن لم يسجل في اللقاء الثاني الذي انتهى بنتيجة 2-0 للحمر.

والتقى بفريق فياريال في نصف النهائي، وصنع هدفا في المباراتين خلال فوز ليفربول 2-0 و3-2.

في المباراة النهائية خسر أمام ريال مدريد بهدف.

فماذا يفعل في المواجهتين الـ20 والـ21 أمام فرق إسبانيا؟

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