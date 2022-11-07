عودة رونالدو إلى كامب نو مجددا.. تاريخ مانشستر يونايتد أمام برشلونة

يعود كريستيانو رونالدو إلى مواجهة كامب نو مجددا لمواجهة برشلونة بعدما أسفرت قرعة ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة نارية بين الفريق الكتالوني ومانشستر يونايتد.

وتقام منافسات الذهاب يوم 16 من فبراير المقبل بين الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى عام 2019 عندما فاز برشلونة ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما رونالدو فسبق له مواجهة برشلونة 34 مرة بقميص كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وكانت المواجهة الأخيرة لكريستيانو رونالدو أمام برشلونة تعود إلى موسم 2020 - 2021 في دور المجموعات وفاز وقتها البيانكونيري بثلاثة أهداف دون مقابل وسجل رونالدو هدفين.

وجاءت أرقام رونالدو أمام برشلونة كالآتي:

لعب: 34 مباراة

فاز: 10

تعادل: 9

خسر: 15

سجل: 20 - صنع: 3

أما تاريخ مواجهات الفريقين فجاء كالآتي:

تواجه الفريقان في 13 مناسبة من قبل بالمسابقات الأوروبية، ونجح برشلونة في تحقيق الفوز 6 مرات بينهم آخر أربع مواجهات.

أما مانشستر يونايتد فنجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادلا أربع مرات من قبل.

مارس 1984:

- فاز برشلونة ذهابا على مانشستر يونايتد 2-0 في الدور الثالث من كأس الكؤوس الأوروبية.

- فاز مانشستر يونايتد أمام برشلونة 3-0 في مباراة الإياب

مايو 1991:

فوز مانشستر يونايتد على برشلونة 2-1 في نهائي كأس الكؤوس.

1994:

تعادل مانشستر يونايتد ضد برشلونة 2-2 في الدور الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة 4-0 أمام مانشستر يونايتد في الدور الثاني من المجموعات.

1998:

انتهى لقاء الدورين الأول والثاني بنتيجة واحدة وهي التعادل 3-3 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

2008:

تجددت المواجهة مرة أخرى بعد عشر سنوات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي المباراة الوحيدة التي انتهت بتلك النتيجة.

أما لقاء الدور الثاني فانتهى بفوز مانشستر يونايتد 1-0 أمام برشلونة.

2009:

حسم برشلونة نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو في روما.

2011:

نجح برشلونة في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مجددا على حساب مانشستر يونايتد بالفوز 3-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

2019:

فاز برشلونة ذهابا وإيابا على مانشستر يونايتد في ربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا لذلك الموسم.

وتغلب برشلونة ذهابا على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

أما مباراة الإياب فحسمها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.